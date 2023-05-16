الحزبان الكورديان الرئيسيان يؤكدن على فتح صفحة جديدة من العلاقات

شفق نيوز/ أكد الحزبان الكورديان الرئيسيان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وفقا لبيان مشترك صادر عقب اجتماع لمكتبيهما انعقد في مدينة السليمانية.

ووفقا للبيان المشترك، فإن الجانبين أعربا عن تقديرهما لمبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني التي جاءت في الوقت الضروري.

وأشار البيان إلى اتفاق الحزبين على اتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة هذه المبادرة وإعادة تنظيم البيت الكوردستاني وفتح صفحة جديدة في مجمل العلاقات.

كما وعبر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني عن شكرهما لمجلس وزراء اقليم كوردستان، وذلك بعد المصادقة على مشروع قانون التنظيم المالي الذي كان مقترح جميع الجهات المشكلة للكابينة التاسعة، وعبر الجانبان عن دعمها لهذا القرار.

في محور اخر من الاجتماع اتفق الجانبان في الرأي على تعزيز الكيان الدستوري لاقليم كوردستان، والاستعجال في الخطوات القانونية و السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان في موعدها المحدد.

وعبر الجانبان عن تمنياتهما بتكاتف جميع الجهات لاستمرار الجو الأخوي و العمل المشترك ومحو شروخ الماضي.

وقرر الجانبان العمل كفريق واحد واجراء سلسلة اجتماعات اخرى لتوفير الارضية المناسبة من الناحية السياسية و القانونية لإجراء الانتخابات و مواجهة تحديات المنطقة.

وعقد المكتبان السياسيان للحزبين في وقت سابق من اليوم، اجتماعاً مشتركا لمناقشة العديد من القضايا السياسية والأمنية والمالية في الاقليم والعراق.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد دعا، يوم الخميس الماضي، القوى والأحزاب السياسية في إقليم كوردستان إلى الجلوس على طاولة الحوار بهدف تخطي الخلافات فيما بينها.