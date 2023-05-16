الحزبان الكورديان الرئيسيان يلتئمان في السليمانية

شفق نيوز/ عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركا لمناقشة العديد من القضايا السياسية والأمنية والمالية في الاقليم والعراق.

وقال مصدر سياسي لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "وفد الحزب الديمقراطي يتألف من، محمود محمد، وريبوار يلدا، وعلي حسين، والدكتور بشتيوان صادق، وهيمن هورامي، وجعفر عينيكي فيما يتألف وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني من الدكتور خسرو كول محمد، وشالاو علي عسكري، وعماد أحمد، ورزكار حاجي حمه، وامين بابا شيخ، والدكتور ميران محمد".

واوضح المصدر ان "الاجتماع سيناقش الاوضاع الراهنة في العراق اقليم كوردستان".