الحزبان الكورديان الرئيسيان يجتمعان في اربيل

شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اليوم الأحد اجتماعا في اربيل على مستوى المكاتب السياسية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فان الاجتماع سيُعقد في تمام الساعة 11:00 صباحا وسيتم فيه التباحث حول الاوضاع في الاقليم والعراق اضافة الى مسالة الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية في كوردستان.

وبحسب المعلومات ايضا فان الاجتماع هو مكمل للاجتماع الذي عُقد قبل عيد الاضحى من قبل الحزبين. .