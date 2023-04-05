الحزبان الكورديان الرئيسان يعقدان اجتماعاً لبحث تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية في الإقليم

شفق نيوز/ عقدت مؤسستا الانتخابات في الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، في مدينة أربيل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة إعادة صياغة قانون الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان زياد جبار في كلمة له في جانب من الاجتماع الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان الحزبين سيواصلان عقد مثل هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية في إعادة صياغة قانون الانتخابات التشريعية بعد ان حدد رئيس اقليم كوردستان يوم الاقتراع.

وأكد على ضرورة تجاوز نقاط الخلاف بين الحزبين بشأن إعادة صياغة قانون الانتخابات للمضي باجرائها هذا العام.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.