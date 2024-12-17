الحزبان الرئيسيان يعقدان اجتماعهما الثاني لمناقشة تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة

شفق نيوز/ عقد الحزبان الرئيسيان في اقليم كوردستان الحزب الديمقراطي والاتحاد صباح يوم الثلاثاء اجتماعا في منطقة بيرمام بمدينة ارييل للتباحث حول تشكيل الحكومة الجديد للاقليم بعد اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي..

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان وفد الاتحاد الوطني يترأسه قوباد طالباني وعضوية ريواز فائق و عدد من المسؤولين في الحزب، فيما يترأس هوشيار زيباري وفد الحزب الديمقراطي وعضوية كل من: دلشاد شهاب و بشتيوان صادق.

وهذا هو الاجتماع الثاني للحزبين حيث انعقد في مدينة السليمانية بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أول اجتماع رسمي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت مؤخرا عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.