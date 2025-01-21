الحزبان الرئيسيان يعقدان اجتماعا فنيا لتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ عقد الحزبان الرئيسيان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني)، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا فنيا لغرض مواصلة مباحثاتهما لتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع انعقد بين وفدين فنيين من الحزبين صباح اليوم في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة اربيل.

وسبق للحزبين أن عقدا اربعة اجتماعات قبل للغرض ذاته دون التوصل الى صيغة توافقية على توزيع المناصب في الحكومة المقبلة للاقليم.

واتفق الحزبان في اجتماعاتهما السابقة على تشكيل لجنة لإعداد تقارير حول آلية عمل الحكومة الجديدة والرؤى المستقبلية ومطالب كل حزب.

وعقد الحزبان في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أول اجتماع رسمي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، وبعدها بفترة انعقد الاجتماع الثاني.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في شهر تشرين الاول/أكتوبر من العام 2024 عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.