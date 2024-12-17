الحزبان الرئيسيان يتفقان على تشكيل لجنة لوضع مسودة برنامج مبادئ الحكم بكوردستان

شفق نيوز/ اتفق الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها وضع مسودة لبرنامج مبادئ الحكم للمرحلة المقبلة في اقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الحزبين عقب اجتماع رسمي لوفديهما انعقد في وقت سابق من صباح في مقر المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني بمنطقة بيرمام في محافظة اربيل.

ووفقا للبيان فإن الاجتماع "بحث الأوضاع في المنطقة والمتغيرات التي طرأت عليها وتأثيرها على العراق وإقليم كوردستان، واتفق الجانبان على التلاحم ووحدة الموقف في حماية المصالح العليا لإقليم كوردستان في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف البيان أنه "في موضوع آخر من الاجتماع تمت مناقشة خطوات تشكيل الحكومة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان والخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية وإعداد برنامج مشترك للمبادئ التي تحكم كوردستان للمرحلة المقبلة ويجب أن تتم بطريقة تحمي وضع واستقرار إقليم كردستان وحقوق ومصالح مواطنيه وجميع طوائفه".

وفي هذا الصدد، تقرر أن تعمل لجنة مشتركة على إعداد مشروع البرنامج للاجتماع المقبل، وفقا للبيان.