الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان يعقدان اجتماعهما الثاني الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن محمود محمد عضو الهيئة الادارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، أن حزبه سيعقد اجتماعاً هو الثاني من نوعه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني مطلع الأسبوع المقبل.

وقال محمد في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع عقده وفد رفيع من حزبه مع الاتحاد الإسلامي في مقر الأخير في أربيل، إن يوم السبت المقبل سنجتمع مع الاتحاد الوطني في أربيل.

وأضاف أنه "بالنسبة للاجتماع ، ليس لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني أي شروط، ولا يقبل أي شروط من أي شخص".

واجتمع كل من المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح يوم السبت الماضي، في مدينة السليمانية بهدف ترطيب الأجواء تمهيداً لحل المشاكل والخلافات السياسية القائمة بين الجانبين.

واتفق المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، في بيان مشترك، على عقد اجتماع آخر في المستقبل.