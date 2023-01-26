الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان يجتمعان الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، أن حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني سيجتمعان مطلع الأسبوع المقبل بهدف العمل على حل المشاكل القائمة بينهما.

وقال صادق في تصريح للصحفيين اليوم، إن المشاكل بين الحزبين بحاجة إلى عقد عدة اجتماعات وليس شرطا تجاوزها في اجتماع واحد إلا أن الأرضية متوفرة لحل تلك الإشكالات، مبينا أن المشاكل ليست بذلك الحجم التي لا يمكن حلها.

وأشار إلى أن الحزبين سيجتمعان يوم السبت المقبل.

وعن التغييرات المرتقبة بحكومة إقليم كوردستان رهن الوزير ذلك باجتماع البرلمان، وقال في حال عقد جلسة فإنه مجموعة من الوزراء والبرلمانيين سيقدمون استقالاتهم من مناصبهم.