الحزبان الرئيسيان الكوردستانينان يعقدان اجتماعا ثانيا "قريبا" لمناقشة تشكيل حكومة الإقليم

شفق نيوز/ يعتزم الحزبان الرئيسيان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اجتماع هو الثاني من نوعه بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت بالإقليم في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، وذلك بهدف مواصلة المباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان.

وبهذا الصدد قال سعيد بيره المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني في تصريح ادلى به للصحفيين، إن الاجتماع الأول بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني عقد، وسيتم عقد الاجتماع الثاني خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنه في الاجتماع الثاني "ستتم مناقشة نقاط الخلاف"، معبرا عن امله أن يعقد الجانبان محادثات مكثفة باجواء هادئة في معالجة الخلافات".

وتابع بيره "نأمل أن يمنع الجانبان من وضع العراقيل أمام المحادثات من خلال تصريحات غير الصحيحة".

وانعقد في مدينة السليمانية بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أول اجتماع رسمي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

الاجتماع بعد دعوة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني من خلال مرسوم اقليمي الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من كانون الأول المقبل.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت مؤخرا عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.