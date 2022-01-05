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الحزبان الرئيسان يتفقان على إجراء الانتخابات في اقليم كوردستان في أيلول المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-05T10:55:12+0000
الحزبان الرئيسان يتفقان على إجراء الانتخابات في اقليم كوردستان في أيلول المقبل

شفق نيوز/ اتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد في شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي.

جاء ذلك في بيان مشترك للحزبين الرئيسيين عقب اجتماع لوفديهما انعقد في وقت سابق من اليوم في مدينة السليمانية.

وزار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني،في وقت سابق من اليوم، المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة جملة من الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة وملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مؤلف من (خسرو كوران، هيمن هورامي، صاحب قهرمان، رزكار كوران، وآنا ملا خالد)، للاجتماع مع وفد الاتحاد المؤلف من (رزكار حاجي، تلار لطيف، زياد جبار، سليمان مصطفى ويوسف كوران).

واضاف ان الاجتماع ناقش ملف انتخابات برلمان كوردستان والقضايا المتعلقة به والمتمثلة بقانون مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع الحزبان في أربيل بعد ظهر اليوم، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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