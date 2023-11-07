الحزبان الرئيسان في كوردستان يبحثات أربعة ملفات ويخلصان لعدة تأكيدات

شفق نيوز/ أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً تناول أبرز الملفات التي بحثت في اجتماعها الذي انعقد اليوم في مدينة بيرمام في أربيل.

وانعقد اجتماع المكتبين السياسيين للحزبين الكورديين الرئيسيين بإشراف النائب الأول لرئيس الحزب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بإشراف رئيس الحزب بافل جلال طالباني.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال الاجتماع بحث وضع اقليم كوردستان والعراق والوضع الحساس في المنطقة بصورة عامة، حيث أكد الجانبان على التعاون والعمل المشترك وجمع القوى السياسية لحماية كيان إقليم كوردستان ووضع استراتيجية مشتركة تناسب سير الأحداث والمتغيرات ومواجهة التحديات.

واتفق الجانبان على تعزيز النقاط المشتركة وحل المشاكل باتجاه المصالح الوطنية لكوردستان.

وفي محور اخر من الاجتماع جرى التأكيد على دعم خطوات حكومة الاقليم لتوفير مستحقات الاقليم المالية والموظفين في إطار الدستور، وتم الاتفاق في النهاية على استمرار الاجتماعات ومن أجل ذلك تم تحديد آلية مناسبة.