الحزبان الرئيسيان يجتمعان لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

الحزبان الرئيسيان يجتمعان لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان
شفق نيوز/ من المقرر أن يُعقد،
اليوم السبت، اجتماع بين وفدي التفاوض التابعين للحزب الديمقراطي الكوردستاني
والاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لمناقشة تشكيل الكابينة الحكومية
العاشرة للإقليم.
وقالت مصادر سياسية مطلعة في حديث
لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيركز على بحث البرنامج الحكومي الذي أعدته
الفرق التقنية للطرفين"، مبينةً أن "وفدي التفاوض للحزبين سيجتمعان
اليوم، في السليمانية، حيث سيناقشان المسودة التي أعدتها الفرق التقنية لكلا
الطرفين، والتي تُعَدُّ بمثابة خارطة طريق لبرنامج عمل الحكومة الجديدة".
وأضافت، أن "وفد الاتحاد
الوطني الكوردستاني سيكون برئاسة قوباد طالباني، ووفد الحزب الديمقراطي
الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري".
كما أشارت المصادر، إلى أن
"كلا الطرفين توصلا إلى قناعة بضرورة إحراز تقدم في عملية تشكيل الحكومة،
لكنه في الوقت نفسه هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن آلية تشكيلها
وإدارتها"، مضيفة أن "المناقشات لم تتطرق بعد إلى مسألة توزيع
الحقائب الوزارية".
ويأتي هذا الاجتماع في وقت أعلن
فيه محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في العاشر من الشهر
الجاري، أن المفاوضات بين الحزبين دخلت مرحلة وضع الرؤية المشتركة لتشكيل
الحكومة، ولم يتبقَّ سوى بضع نقاط تحتاج إلى مزيد من النقاش على مستوى آخر، مع
توقع استمرار المفاوضات خلال الأيام المقبلة لحسم القضايا العالقة.
ومن المرتقب أن تتواصل الاجتماعات
خلال الأيام المقبلة لاستكمال المفاوضات وحسم المسائل الخلافية، في وقت يترقب
فيه الشارع الكوردستاني نتائج هذه المحادثات، التي ستحدد ملامح الحكومة المقبلة
ومستقبل العملية السياسية في إقليم كوردستان.
كما تأتي هذه المفاوضات في ظل
تعثر تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، حيث يسعى الحزبان الرئيسيان، إلى
التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى تشكيل حكومة توافقية، قادرة على إدارة شؤون
الإقليم والتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.