الحزبان الرئيسيان يجتمعان لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن يُعقد، اليوم السبت، اجتماع بين وفدي التفاوض التابعين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لمناقشة تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة للإقليم.

وقالت مصادر سياسية مطلعة في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيركز على بحث البرنامج الحكومي الذي أعدته الفرق التقنية للطرفين"، مبينةً أن "وفدي التفاوض للحزبين سيجتمعان اليوم، في السليمانية، حيث سيناقشان المسودة التي أعدتها الفرق التقنية لكلا الطرفين، والتي تُعَدُّ بمثابة خارطة طريق لبرنامج عمل الحكومة الجديدة".

وأضافت، أن "وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون برئاسة قوباد طالباني، ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري".

كما أشارت المصادر، إلى أن "كلا الطرفين توصلا إلى قناعة بضرورة إحراز تقدم في عملية تشكيل الحكومة، لكنه في الوقت نفسه هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن آلية تشكيلها وإدارتها"، مضيفة أن "المناقشات لم تتطرق بعد إلى مسألة توزيع الحقائب الوزارية".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت أعلن فيه محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في العاشر من الشهر الجاري، أن المفاوضات بين الحزبين دخلت مرحلة وضع الرؤية المشتركة لتشكيل الحكومة، ولم يتبقَّ سوى بضع نقاط تحتاج إلى مزيد من النقاش على مستوى آخر، مع توقع استمرار المفاوضات خلال الأيام المقبلة لحسم القضايا العالقة.

ومن المرتقب أن تتواصل الاجتماعات خلال الأيام المقبلة لاستكمال المفاوضات وحسم المسائل الخلافية، في وقت يترقب فيه الشارع الكوردستاني نتائج هذه المحادثات، التي ستحدد ملامح الحكومة المقبلة ومستقبل العملية السياسية في إقليم كوردستان.

كما تأتي هذه المفاوضات في ظل تعثر تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، حيث يسعى الحزبان الرئيسيان، إلى التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى تشكيل حكومة توافقية، قادرة على إدارة شؤون الإقليم والتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.