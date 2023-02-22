الحر يزور إقليم كوردستان مع اقتراب شهر آذار
2023-02-22T07:31:51.000000Z
شفق نيوز / أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء توقعات الطقس في محافظات ومناطق الإقليم خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال الساعات الـ48 المقبلة"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة المتوقعة ستكون كالآتي: أربيل 18، السليمانية 16، دهوك 17، حلبجة 17، سوران 16، كرميان 22، زاخو 17.
وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد رجحت أمس الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.