الحر يزور إقليم كوردستان مع اقتراب شهر آذار

شفق نيوز / أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء توقعات الطقس في محافظات ومناطق الإقليم خلال الساعات الـ48 المقبلة.

‏وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال الساعات الـ48 المقبلة"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة المتوقعة ستكون كالآتي: أربيل 18، السليمانية 16، دهوك 17، حلبجة 17، سوران 16، كرميان 22، زاخو 17.

وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد رجحت أمس الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.