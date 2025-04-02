الحركة الآشورية تطالب بمحاكمة علنية لمنفذ هجوم عيد "أكيتو"

شفق نيوز/ أعلن عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية آشور صليوا نيقو، يوم الأربعاء، أن منفذ هجوم عيد أكيتو في دهوك، ينتمي لتنظيم داعش، وقد ردد شعارات التنظيم عند الهجوم، مطالبا إقليم كوردستان بمحاكتمه بصورة علنية.

وقال نيقو لوكالة شفق نيوز، إنه "كما تعلمون، في الأول من نيسان من كل عام، يحتفل الشعب الكلداني السرياني الآشوري بعيد أكيتو، وهو عيد قومي يرمز إلى رأس السنة البابلية الآشورية، حيث يُحتفل به منذ 6775 عامًا ولا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا، ويشارك في هذا العيد أبناء شعبنا من إقليم كوردستان والعراق ومختلف دول العالم، بما في ذلك أوروبا، أمريكا، روسيا، ومناطق أخرى".

وأضاف أن "ما حدث بالأمس، في مدينة دهوك، حيث كان يشارك حوالي 30 ألف شخص في المسيرة التي انطلقت من باحة كنيسة مريم العذراء متجهة نحو ساحة الاحتفالات المخصصة لهذه المناسبة، وأثناء المسيرة، قام شخص بمهاجمة المشاركين، حيث اعتدى بسلاح أبيض فأس، يُعرف محليًا بـ(الصاطور) على سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا وشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، مما تسبب في إصابات بليغة في الرأس".

وأكد أنه "عند إلقاء القبض على المعتدي، كان يردد شعارات تنظيم داعش الإرهابي بصوت عالٍ، مستخدمًا حركات جسدية توحي بانتمائه للتنظيم، ومنذ اللحظة الأولى، أدركنا في الحركة الديمقراطية الآشورية أن الهجوم يحمل بصمات إرهابية، وهو ما أكده لاحقًا مجلس أمن إقليم كوردستان، حيث أعلن أن المعتدي شاب سوري الجنسية وعضو في تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار إلى أن "هذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ بدء الاحتفالات الجماهيرية بعيد رأس السنة البابلية الآشورية في عام 1992 في دهوك، ونحن، في الحركة الديمقراطية الآشورية، نؤكد على ضرورة عدم اعتباره حادثًا فرديًا، كما نطالب بالكشف عن نتائج التحقيق بشفافية للرأي العام لفهم دوافع هذا الهجوم الجبان، الذي ندينه بأشد العبارات، وندعو إلى تقديم الجاني للعدالة لينال عقابه العادل".

وشدد "على ضرورة تفعيل القوانين التي تجرّم التحريض على الكراهية والتطرف ضد المكونات القومية والدينية، لما لهذه الجرائم من أثر خطير على السلم الأهلي والتعايش المشترك بين المواطنين".

وختم جديثه "نثمن المشاركة الفعالة لأبناء شعبنا في هذا الاحتفال القومي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما نشيد بجهود اللجنة المنظمة، وخصوصًا الفرق الأمنية، التي تمكنت من القبض على المعتدي وتسليمه للسلطات المختصة ويجب كشف التحقيقات ومحاكمة الإرهابي بمحاكمة علنية".

وكانت رئاسة إقليم دانت الهجوم الذي جرى في احتفال عيد "أكيتو" بمحافظة دهوك، وأكدت أنها تجري تحقيقات معمقة، وشددت الرئاسة على أن "الإقليم سيبقى دائماً نموذجاً للتعايش السلمي والوئام المجتمعي بين جميع المكونات".

وكانت مدينة دهوك قد شهدت، يوم أمس، اعتداءً نفذه شخص مجهول على المحتفلين بعيد "أكيتو"، حيث هاجمهم مستخدماً فأساً، ما أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح خطيرة، نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما الصحية بغير المستقرة.

كما أبلغ مصدر أمني في دهوك وكالة شفق نيوز، يوم أمس، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الشخص الذي هاجم المحتفلين بعيد رأس السنة الآشورية البابلية "أكيتو" في المحافظة، حيث اعترف بانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الأولية مع المهاجم أكدت تصنيفه للهجوم ضمن العمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة مستمرة في التحقيق معه لكشف المزيد من التفاصيل حول دوافعه وخلفيات الهجوم".