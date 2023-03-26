الحركة الإسلامية الكوردستانية: كيان الإقليم محفوظ دستوريا ولنتوافق مع بغداد

شفق نيوز/ رأى المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية، عرفان عبد العزيز، يوم الأحد، أن الاتفاق مع بغداد أفضل للإقليم، فيما أشار إلى أن كيان الإقليم محفوظ دستورياً.

وقال عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الخلافات السياسية في الإقليم أثرت بصورة كبيرة على المواطنين في كوردستان، وهذا يتطلب أن تتكاتف الجهود بين الجميع والمضي بخطى مشتركة".

وأضاف أن "بغداد الآن أقوى من أمس وهذا يتطلب أن يكون الإقليم على توافق معها"، مشيراً إلى أن "الاتفاقات الأخيرة بين أربيل وبغداد شيء جيد، وأفضل للإقليم خصوصاً أن إقليم كوردستان يمر بمرحلة أكثر الجهات المقربة إليه تركته"، حسب قوله.

وفي وقت سابق اليوم، انتقد مقر البارزاني، بشدة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات على لسان أحد المسؤولين الأمريكيين التي وصف بها كيان إقليم كوردستان بـ"الكارتوني".

وبشأن من يريد التأثير على كيان الإقليم، بين المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية، أن "كيان الإقليم محفوظ دستورياً ولا يستطيع أحد المساس به كون الدستور العراقي أشار إلى أن أي تغيير دستوري يتطلب عدم اعتراض ثلاث محافظات".

وعن تحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان في الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل، من قبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، اعتبر عبد العزيز، أنها "خطوة جيدة لكون أي تأخير سيؤثر على الوضع العام وعلى المواطنين".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.