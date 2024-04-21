الحرس الإيراني يقتل ويصيب ثلاثة عتالين كورد على الحدود مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت منظمة (هەنگاو= الخطوة) المدافعة عن حقوق الانسان، اليوم الاحد، عن مقتل عتال واحد واصابة اثنين آخرين بنيران مباشرة أطلقها الحرس الثوري الإيراني على حدود مدينة بانه أثناء عملهم.

وجاء في بيان للمنظمة ورد لوكالة شفق نيوز، أن التقارير التي وصلتها تؤكد ان الحادث حصل في الساعة الثانية من فجر يوم الأحد عندما قامت قوات الحرس الإيراني في حدود بلكيي التابعة لمدينة بانه بمحافظة كوردستان بإطلاق النار على مجموعة من العتالين العاملين على الحدود مع اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان نيران القوات الايرانية تسببت بمقتل عتال واحد واصابة اخرين بجروح، لافتا إلى أن الضحية القتيل يدعى شوانه احمد بور ويبلغ من العمر 34 عاما.

واضاف أن الضحية متزوج ولديه طفل واحد، مؤكدا أنه بعد الحادثة تم نقل جثمانه الى مركز صحي في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.