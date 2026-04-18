الحرس الثوري يعلن مسؤوليته عن هجوم بمسيرات استهدف "المعارضة" في إقليم كوردستان

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، مسؤوليته عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف أمس "المعارضة" في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن العملية أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وذكرت قيادة "حمزة سيد الشهداء" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قوات (محاربي الإسلام) نفذت هجوماً دقيقاً بطائرة مسيرة على مخبأ لعناصر من جماعة (الديمقراطية) في منطقتي جيزنكان وباليسان بإقليم كوردستان العراق".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية أسفرت عن مقتل 3 من هؤلاء وإصابة 5 آخرين"، لافتاً إلى أن "هؤلاء كانوا من بين العناصر الرئيسية في اغتيال مهدي سلماسي، أحد مقاتلي الفرج، في بيرانشهر عام 2017".

وكان مصدر محلي قد أفاد، أمس الجمعة، لوكالة شفق نيوز، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدف مقار الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في أربيل.

كما ذكر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض كريم برويزي، أن مخيمي جزنيكان وباليسان تعرضا للقصف، ما أسفر عن مقتل طفل واثنين من قوات البيشمركة التابعة للحزب، مشيراً إلى أن المخيمات تعرضت لأكثر من عشرين هجوماً منذ إعلان الهدنة بين إيران والولايات المتحدة.

كما دانت اللجنة المركزية لحزب "كوملة" تلك الهجمات، مؤكدة أن مخيم سورداش من المواقع المعترف بها رسمياً من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليمية.

والثلاثاء الماضي، أخبر مصدر أمني في السليمانية، وكالة شفق نيوز، بمقتل إحدى عناصر المعارضة الإيرانية التابعة لجماعة كادحي كوردستان "كوملة"، إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مخيم سورداش داخل المحافظة، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة فارقت الحياة على إثرها لاحقاً.