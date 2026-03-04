الحرس الثوري يتبنى قصف مقار المعارضة في اقليم كوردستان ولاريجاني يحذر

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه استهدف مقرات "مجموعات كوردية مناهضة للثورة" داخل إقليم كوردستان العراق بثلاثة صواريخ، من دون أن يورد تفاصيل إضافية عن مواقع الاستهداف أو حجم الأضرار.

وكانت مصادر أمنية أبلغت مراسل وكالة شفق نيوز، بوقوع قصف صاروخي على مقار حزب "كومله" الكوردي المعارض في السليمانية من دون وقوع أضرار.

وفي سياق متصل، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على أن بلاده "لن تتهاون مع أي جماعات انفصالية، وأن الأمور لم تخرج عن السيطرة كما أن أن القوات المسلحة تسيطر سيطرة كاملة على الوضع".

وجاءت تصريحات لاريجاني بعد تداول تقارير غربية تحدثت عن دخول مسلحين كورد إيرانيين تمهيداً لبدء عملية برية غرب إيران، وهي تقارير قال مسؤول كوردي معارض لوكالة شفق نيوز إنها غير صحيحة.

من جانبه أكد عزيز أحمد، نائب مدير ديوان رئاسة حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن أياً من الكورد العراقيين لم يعبر الحدود خلال الأحداث الجارية في المنطقة.

وقال أحمد في منشور على منصة "إكس"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "أي كوردي عراقي لم يتجاوز الحدود"، في إشارة إلى الأنباء المتداولة بشأن تحركات عبر الحدود.