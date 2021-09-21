الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مقرات لـ"جماعات معادية" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته دمرت 4 مقرات لـ"جماعات معادية للثورة" في كوردستان العراق.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن القيادي في الحرس الثوري مجيد أرجمند فر قوله إن "هذه الجماعات المعادية للثورة تم تنظيمها من قبل مجموعة من استخبارات الدول المعادية والأجنبية وحتى بعض الدول العربية في شمال العراق".

واعتبر أن هذه الدول تسعى إلى "تنفيذ أهدافها وإيجاد عقبات في طريق الجمهورية الإسلامية"، مضيفا أن "هذه الجماعات المعادية للثورة كانت موجودة على مسافة قصيرة من الحدود الإيرانية ولقد وجهنا لهم التحذيرات اللازمة".

وأشار إلى تحذير إيران للحكومة العراقية قائلا "لقد حذرنا من أنه في حالة ملاحظة أدنى خطأ من هذه الجماعات المعادية، فإنها ستتلقى ردا شديدا".