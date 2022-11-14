الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف اربيل والسليمانية

شفق نيوز/ تبنى الحرس الثوري الإيراني، يوم الأثنين، قصف مواقع في منطقة كويسنجق شمال اربيل وقضاء عربت ضمن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، بينها قناة العالم ووكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن هذه الهجمات تمت بالطائرات المسيرة والصواريخ، حيث استهدفت مقرات احزاب وصفتها بـ" الارهابية" في اقليم كوردستان العراق .

كما نشرت وسائل الاعلام الايرانية مقاطع فيديو تظهر عملية القصف.

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

‏وفي السياق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن صافرات الانذار قد اطلقت داخل القنصلية الامريكية في اربيل، تزامنا مع القصف.

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

وخلال شهري ايلول وتشرين الاول الماضيين، قصفت ايران بشكل شبه يومي منطقة كويسنجق، وأظهرت صوراً لتلاميذ المدارس وهم مختبئين هلعاً من شدة القصف الذي استهدف مقراً لحزب ايراني معارض في القضاء.

وكشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، حينها، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.