سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف اربيل والسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-14T07:26:53+0000
الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف اربيل والسليمانية

شفق نيوز/ تبنى الحرس الثوري الإيراني، يوم الأثنين، قصف مواقع في منطقة كويسنجق شمال اربيل وقضاء عربت ضمن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، بينها قناة العالم ووكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن هذه الهجمات تمت بالطائرات المسيرة والصواريخ، حيث استهدفت مقرات احزاب وصفتها بـ" الارهابية" في اقليم كوردستان العراق .

كما نشرت وسائل الاعلام الايرانية مقاطع فيديو تظهر عملية القصف.

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

‏وفي السياق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن صافرات الانذار قد اطلقت داخل القنصلية الامريكية في اربيل، تزامنا مع القصف.  

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي،  إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

وخلال شهري ايلول وتشرين الاول الماضيين، قصفت ايران بشكل شبه يومي منطقة كويسنجق، وأظهرت صوراً لتلاميذ المدارس وهم مختبئين هلعاً من شدة القصف الذي استهدف مقراً لحزب ايراني معارض في القضاء. 

وكشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، حينها، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.

related

انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

Date: 2019-10-06 08:36:38
انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

مسلحون يختطفون صاحب شركة يؤمن الغاز لمحافظة اربيل

Date: 2020-02-02 11:05:02
مسلحون يختطفون صاحب شركة يؤمن الغاز لمحافظة اربيل

اعتقال قاتل نجل رجل الدين بأربيل واثنين آخرين أطلقا النار على مقر حزبي في السليمانية

Date: 2022-02-27 21:03:09
اعتقال قاتل نجل رجل الدين بأربيل واثنين آخرين أطلقا النار على مقر حزبي في السليمانية

بالصور.. اغلاق طرق وتشديد الاجراءات في كوردستان

Date: 2020-05-31 10:56:06
بالصور.. اغلاق طرق وتشديد الاجراءات في كوردستان

صاروخان ايرانيان يستهدفان كويسنجق في اربيل.. صور وفيديو

Date: 2022-11-14 06:04:17
صاروخان ايرانيان يستهدفان كويسنجق في اربيل.. صور وفيديو

تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

Date: 2021-12-17 09:46:38
تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

قصف إيراني يستهدف شمال اربيل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

Date: 2022-09-26 08:10:49
قصف إيراني يستهدف شمال اربيل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

بعد اربيل ودهوك.. مهرجان الأغذية يحط في السليمانية (صور) 

Date: 2022-10-03 06:58:11
بعد اربيل ودهوك.. مهرجان الأغذية يحط في السليمانية (صور) 