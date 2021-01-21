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الحرائق تلتهم أكثر من مليون دونم من الغابات في الاقليم وجهة رسمية تطالب بمحكمة خاصة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-21T09:23:37+0000
الحرائق تلتهم أكثر من مليون دونم من الغابات في الاقليم وجهة رسمية تطالب بمحكمة خاصة

شفق نيوز/ اعلن رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان عبد الرحمن صديق يوم الخميس عن احتراق أكثر من مليون دونم من الغابات الطبيعية في الاقليم خلال آخر عشر سنوات جراء القصف التركي والايراني، وحوادث اشعال النيران من قبل السكان والسائحين.

وقال صديق في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه خلال المدة من 2010 – 2020 وجراء القصف التركي والايراني وتقصير المواطنين والسائحين فان اكثر من مليون و200 الف دونم من الغابات قد احترقت، وبلا شك تعويض هذه الخسائر لن تكون سهلة على المدى القصير.

واضاف قائلا "وجهنا طلبا الى وزارة العدل لتشكيل محكمة خاصة بالبيئة وقد استجابت لنا مشكورة ورفعت الطلب الى مجلس وزراء الاقليم لانه اذا كان هناك قاض ومدع عام للبيئة فانهما سيتفهمان الموضوع وخلافه سيكون في كل محكمة قاض للبيئة".

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