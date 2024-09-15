الحرارة ترتفع في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأحد، عن توقعاتها لدرجات الحرارة في محافظات الإقليم خلال الساعات المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة في إقليم كوردستان من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الـ48 ساعة القادمة."

وأضاف البيان أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون كما يلي: 39 درجة مئوية في أربيل وزاخو، 37 درجة في السليمانية، 38 درجة في دهوك وحلبجة، 36 درجة في سوران، 40 درجة في كركوك وكرميان، و26 درجة في حاج عمران.