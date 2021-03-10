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الحديقة العامة في السليمانية.. ملاذ للاستراحة وقبلة للسياح (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-10T07:56:11+0000
الحديقة العامة في السليمانية.. ملاذ للاستراحة وقبلة للسياح (صور)

شفق نيوز/ تعد الحديقة العامة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، إحدى أبرز معالم المدينة وتقع في نهاية شارع سالم بالقرب من مدخل أسواق المدينة، حيث تجد الناس يقضون بعض الوقت للاستراحة تحت ظل الأشجار وزقزقة العصافير.

يعود تاريخ الحديقة العامة والتي تسمى "باخ كشتي" الى الثلاثينيات من القرن الماضي حيث أكدت مصادر في إدارتها أنها أُنشئت عام 1937 وتعتبر ملاذا لمحبي القراءة بأجواء من الهدوء والسكون , وقبلة للسياح أيضا لالتقاط بعض الصور.

وتحتوي الحديقة على 13 تمثالا من الشخصيات المعروفة في المدينة من الشعراء والفنانين, الذين تركوا بصمة في تاريخ المدينة.

كما تحوي الحديقة أماكن للجلوس والاستراحة, اضافة الى ملاعب للأطفال حيث يقضون فيها اوقات ممتعة وهم يلعبون تحت ظلال الأشجار.

والحديقة ذات مساحة كبيرة تقدر بـ12 دونما ولها بابان, وتحتوي على انواع كثيرة من الأشجار تقدر بـ650 شجرة متنوعة وهي تابعة لمديرية البلديات قسم الحدائق.

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