الحداد يعلن "تقارباً جيدا" بمفاوضات بغداد- إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، يوم الاثنين، ان اقليم كوردستان ابدى استعدادا كاملا لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان المفاوضات بين بغداد واربيل افضت الى تقارب جيد لحل الخلافات.

وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اقليم كوردستان أبدى استعداده الكامل لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مقابل احترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الاقليم.

وأكد على أهمية تكثيف المباحثات والحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا للوصول الى تفاهمات مشتركة وتقارب الرؤى حول الملفات العالقة وتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك.

وأضاف الحداد أن "المفاوضات مستمرة لحد الآن، والطرفان قريبان جداً من الاتفاق والتفاهم المشترك، ونأمل التوصل إلى حلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب في المصلحة الوطنية العليا، ويلزم الطرفين بتنفيذ بنوده".

يأتي ذلك في إطار جولة الاجتماعات والمفاوضات التي يعقدها الوفد الكوردستاني برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني مع الحكومة الاتحادية.