الحداد: وفد حكومة الإقليم وافق على مقترح الكتل البرلمانية بشأن حصة كوردستان بالموازنة

شفق نيوز/ أعلن بشير الحداد نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان يوم سبت ان وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على مقترح الكتل البرلمانية المصادق عليه من قبل اللجنة المالية بشأن حصة الإقليم من الموازنة للعام 2021.

وقال الحداد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة المالية مع فريق حكومي من الوزراء، إن تم التباحث حول سعر الصرف وتم التأكيد على ضرورة ألّا تكون الموازنة لهذا العام مديونة، مردفا بالقول أن الحكومة وأغلب اعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي وسيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث حول كيفية الحفاظ على السعر من دون ان يؤثر على أوضاع السوق وألا يكون الصرف ضمن الموازنة.

تتمة..