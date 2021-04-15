الحداد: استهداف أربيل محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار كوردستان

شفق نيوز / أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، يوم الخميس، أن استهداف مطار أربيل محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان وعموم العراق، وأن ذلك لن يثني عزيمة وإرادة شعب كوردستان والعراقيين في البناء والإزدهار.

وأدان الحداد، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وورد لوكالة شفق نيوز، "الاعتداء الإرهابي بصاروخ مسير قرب مطار أربيل ليلة أمس والتي نتجت عنه أضرار بأحد المباني القريبة"، داعيا القوات الأمنية إلى "ضرورة استمرار التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ وملاحقة العناصر الإرهابية المنفذة وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل طبقا للقانون".

وطالب الحكومة الاتحادية بـ"إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الفاعلين، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون، وتفعيل الاتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في المجال الأمني والعسكري لمسك الأرض في المناطق الرخوة والمساحات الفارغة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وحماية المواطنين في جميع محافظات العراق".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان قد نددت في وقت سابق من يوم الخميس، وبشدة بالهجومين "الإرهابيين" اللذين استهدفا مطار أربيل الدولي، وقاعدة عسكرية للقوات التركية في بعشيقة في محافظة نينوى.

وأعلنت داخلية إقليم كوردستان استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي عبر طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار.

كما استهدف قصف صاروخي معسكر بعشيقة في محافظة نينوى، حيث تتواجد القوات التركية، مما تسبب بمقتل جندي تركي بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.