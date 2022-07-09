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"الحج والعمرة" تعلن موعد عودة حجاج إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-09T09:08:01+0000
"الحج والعمرة" تعلن موعد عودة حجاج إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الحج والعمرة اليوم السبت، عودة حجاج إقليم كوردستان ستبدأ في 14 من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم مديرية الحج في الإقليم كاروان ستوني لوكالة شفق نيوز؛ ان "عملية عودة الحجاج ستبدأ في 14 من الشهر الحالي لكن لحد الان لم يتم تحضير جدول لعودتهم". 

وأضاف ستوني؛ أن "الحالة الصحية للحجاج جيدة عدا تسجيل حالة وفاة واحدة يوم امس الجمعة و ادخال حاج آخر الى المستشفى بسبب جلطة قلبية لكن حالته الصحية مستقرة الآن". 

وبحسب احصائية مديرية الحج والعمرة فإن عدد حجاج كوردستان لهذا العام يبلغ ألفين و مئتي حاج في جميع محافظات الاقليم.

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