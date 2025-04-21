الحج والعمرة الكوردستانية تصدر تعليمات "صارمة" بشأن السفر إلى السعودية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن السلطات السعودية هذا العام شددت على منع أداء فريضة الحج لمن يدخل البلاد بتأشيرة سياحية، واتخذت عدة إجراءات لمنع التجاوزات، من بينها منع الحجز في الفنادق إلا لحاملي تأشيرة الحج الرسمية.

وقال مدير الإعلام والإرشاد في المديرية، كاروان ستوني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السبب وراء هذه التعليمات الصارمة يعود إلى ما حدث في موسم الحج الماضي من زحام شديد راح ضحيته عدد من الحجاج، ما دفع السلطات السعودية إلى فرض مهلة نهائية هي يوم 29 نيسان/ أبريل الجاري، لعودة كل من دخل المملكة بتأشيرة سياحية.

وأوضح أن جميع تأشيرات السياحة تم تعليقها حالياً، ويجب على من دخلوا السعودية بتلك التأشيرات أن يغادروا خلال المدة المحددة، وإلا فإنهم، والشركات التي أصدرت لهم التأشيرات، سيتعرضون للمساءلة والعقوبات القانونية.

وأكد ستوني أن السلطات السعودية، وكعادتها كل عام، تتخذ إجراءات مشددة لمنع استغلال تأشيرات غير مخصصة للحج في أداء الفريضة، حفاظًا على النظام العام وحقوق المواطنين، متوقعًا أن تشهد الإجراءات هذا العام انضباطًا أفضل، وأن تقل نسبة الحجاج غير النظاميينإلىأقلمن10%.