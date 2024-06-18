الحجيج الكورد يفقدون حاجاً سادساً خلال مناسك الحج في السعودية

شفق نيوز/ توفي اليوم، الثلاثاء، حاج كوردي أثناء أداء مناسك الحج في السعودية، ليصبح سادس حالة وفاة بين الحجيج الكورد هذا العام.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الحاج فؤاد محمود توفي صباح اليوم أثناء تأدية مناسك الحج".

وأوضح أن الفقيد كان في الأربعينيات من عمره وينحدر من قضاء دربنديخان في محافظة السليمانية، وكان يقيم في بريطانيا، وقد فارق الحياة نتيجة إصابته بنوبة قلبية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، فقد الحجيج الكورد خمسة حجاج ينحدرون من مناطق إقليم كوردستان أثناء أداء مناسك الحج في السعودية