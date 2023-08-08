"الحادث الأول من نوعه".. سقوط سيارة من مرآب متعدد الطوابق في دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ سجلت دهوك اليوم الثلاثاء، حادثة هي الأولى من نوعها في المحافظة.

وذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز؛ أن سيارة من نوع تويوتا لاندكروزر سقطت من الطابق الثالث داخل مرآب متعدد الطوابق مخصص لوقوف السيارات.

وأفاد الشهود بأن صاحب السيارة قام بطلب خدمات تنظيف سيارته من أحد العاملين في مركز غسيل السيارات الموجود داخل المرآب، وبعد الانتهاء من عملية التنظيف، قام أحد العاملين بركن السيارة في مكانها، إلا أن هذا الفعل أدى إلى سقوط العامل نفسه والسيارة من الطابق الثالث.

وأشار الشهود إلى أن العامل أصيب بجروح جراء الحادث، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الطوارئ في مدينة دهوك لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت الجهات المختصة بالتحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد مسؤوليته.