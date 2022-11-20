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الحادث الرابع من نوعه .. تسريب غاز يتسبب بحرق منزل في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-20T11:23:39+0000
الحادث الرابع من نوعه .. تسريب غاز يتسبب بحرق منزل في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلن مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية العميد ديار إبراهيم، اليوم الأحد، عن احتراق منزل بالكامل بسبب تسريب للغاز .

وقال العميد إبراهيم في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه ظهر اليوم تم أخبار مديرية الدفاع المدني في السليمانية بوجود حريق في أحد منازل منطقة "داروغا" في السليمانية ، و بالحال هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

واضاف ان الحادث كان بسبب تسريب في أسطوانة غاز الطعام ما ادى الى احتراق المنزل بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية .

واشار العميد ديار إلى أنه صباح اليوم أدى تسريب غاز في إحدى متجرات منطقة سابونكران إلى احتراق بعض أجزاء المتجر وتكسير زجاج المتجر.

هذا وسبق ان وقع حادثا حريق مماثلان الأسبوع الماضي كان اعنفهما انفجار خزان غاز للتدفئة داخل منزل في حي كازيوة بمدينة السليمانية مساء يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح.

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