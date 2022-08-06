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الجيل الجديد يُحصي عدد نوابه وناشطيه المعتقلين بسبب التظاهرة في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-06T17:29:39+0000
الجيل الجديد يُحصي عدد نوابه وناشطيه المعتقلين بسبب التظاهرة في كوردستان

شفق نيوز/ كشفت مصدر في حراك الجيل الجديد، برئاسة شاسوار عبد الواحد، مساء اليوم السبت، عن عدد نواب الحركة وناشطيها والصحفيين التابعين لمؤسساتها الإعلامية الذين اعتقلتهم القوات الأمنية في إقليم كوردستان، على خلفية التظاهرة الاحتجاجية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية في الإقليم اعتقلت سبعة نواب من كتلة الجيل الجديد النيابية، وعشرة صحفيين تابعين للحركة".

وأضاف أن "35 ناشطاً ممن شاركوا في التظاهرة تم اعتقالهم أيضاً".

تجدر الإشارة إلى أن عدد نواب حركة الجيل الجديد في مجلس النواب الاتحادي يبلغ تسعة نواب.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في السليمانية بإقليم كوردستان، تظاهرة وسط المحافظة تطالب بإجراء تغييرات في الآليات المتبعة في إدارة الحكم واعتماد النظام الديمقراطي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة دعا لها رئيس حركة الجديد شاسوار عبد الواحد عصر اليوم، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين في شارع "مولوي" الشهير وسط مدينة السليمانية، للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إلى القوات الأمنية قامت بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما منعت وسائل الإعلام من الوصول إلى مكان التظاهرة، وكذلك منعت المواطنين من استخدام أجهزة الهاتف النقال حتى وإن كان لإجراء اتصال حيث يتم اعتقال من يستخدمه هاتف فوراً.

وذكر مراسلنا أن التظاهرات انطلقت في السليمانية وكلار وسيد صادق، ومحافظة حلبجة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية في كلار اعتقلت الصحفي محمد محمود.

بدورها طالبت نقابة الصحفيين في السليمانية، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالإفراج عن الصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال تغطياتهم الإعلامية للتظاهرات.

إلى ذلك، أكد حراك الجيل الجديد، برئاسة شاسوار عبد الواحد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سلطات الإقليم اعتقلت عدداً من قياديي الجيل الجديد ونوابه، وهناك أكثر من ٣٠ سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك".

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