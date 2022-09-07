"الجيل الجديد" يعلن موقفه من انتخابات كوردستان ويؤكد: الوضع ببغداد متأزم ولم أمتلك وقتاً لاجتماع الكاظمي

شفق نيوز/ أعلن حراك الجيل الجديد، يوم الأربعاء، أنه في حال عدم إجراء انتخابات إقليم كوردستان في وقتها المحدد سيكون للحراك موقفه "وفق المعطيات الآنية".

وكان هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان قد أعلن نهاية شهر آب/أغسطس الماضي أن البرلمان ماضٍ في تمديد عمره التشريعي بعد عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد هو خيارنا الاول والاخير، وفي حال عدم إجرائها في وقتها سيكون لنا موقف صريح ومعلن، مشيرا إلى أن الحراك "لن يعترف بالحكومة والبرلمان بعد الثامن من شهر تشرين الثاني لهذا العام اذا ما لم يتم إجراء الانتخابات قبل تلك المدة."

واضاف ان "الحراك يتطلع ان يكون الاقليم ضمن اربع دوائر انتخابية او اكثر، وحتى لو تم ضمن دائرة انتخابية واحدة، لكن المهم أن تجرى في موعدها المقرر".

وعن الشأن السياسي العراقي أكد رئيس حراك الجيل الجديد ان الوضع متأزم ويتطلب حلولاً سريعة واستراتيجية، مؤكداً ان الحل يكمن اما بعودة نواب التيار الصدري للبرلمان أو تشكيل حكومة مؤقتة تحظى بقبول السيد الصدر.

وبشأن عدم مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في بغداد مؤخراً تحت إشراف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قال عبد الواحد إن الدعوة كانت موجهة لرؤساء الأحزاب، وأنه "لم يمتلك الوقت للحضور".