الجيل الجديد يعلن إطلاق سراح عدد من أعضائه

شفق نيوز / أعلن حراك الجيل الجديد، مساء الاثنين، إطلاق قوات الأمن في إقليم كوردستان، لعدد من أعضائه المعتقلين.

وذكر الحراك في بيان له، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات الأمنية أطلقت سراح عدد من أعضاء الحراك المعتقلين في السليمانية وأربيل"، مرجحاً أن "يتم الإفراج عن بقية المعتقلين، خلال 24 الساعة القادمة".

وانطلقت في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم السبت الماضي، تظاهرة وسط المحافظة تطالب بإجراء تغييرات في الآليات المتبعة في إدارة الحكم واعتماد النظام الديمقراطي، كان قد دعا لها رئيس حركة الجديد شاسوار عبد الواحد.

وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما منعت وسائل الإعلام من الوصول إلى مكان التظاهرة، وكذلك منعت المواطنين من استخدام أجهزة الهاتف النقال حتى وإن كان لإجراء اتصال، إذ يتم اعتقال من يستخدم هاتفه فوراً.

وعلق الاتحاد الوطني الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية، يوم الأحد، على التظاهرات التي نظمتها حركة الجيل الجديد في السليمانية، والتي شهدت صدامات واحتكاكات، واعتقالات لعدد من الصحفيين.

وطالب الحزبان، القوى الكوردية الأخرى، بأن تكون موحدة أكثر في مواقفها مع التأكيد على أهمية حل المشكلات وفقا للدستور.