الجيل الجديد يسمّي رئيساً جديداً لكتلته في برلمان كوردستان

شفق نيوز/ قرر المجلس الأعلى لحراك الجيل الجديد بزعامة رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد، يوم السبت، تسمية (كاوه عبد القادر) رئيساً لكتلة الحراك في برلمان كوردستان.

وأضاف المجلس في بيان اليوم، انه قرر اختيار (مزده صالح) نائبا لرئيس الكتلة.

واعلن رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان إقليم كوردستان كاظم فاروق، نهاية شهر شباط الماضي، استقالته بسبب تكرار منعه من الدخول الى مبنى البرلمان.

وكان فاروق قد رفع فردتي حذائه بوجه أعضاء هيئة رئاسة برلمان كوردستان ورما بهما في جلسة انعقدت في نهاية شهر آذار 2021 وغادر قبة البرلمان حافيا احتجاجا على عدم منح مزيد من الوقت للحديث.

وقررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة في الجلسات المقبلة جراء ما أقدم عليه من تصرف.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فائق في حينها، أنه مقابل التصرف غير المحترم وغير اللائق الذي أقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني تقرر حرمانه من المشاركة بالجلسات المقبلة إلى ان يقدم اعتذارا رسميا الى البرلمان.