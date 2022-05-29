سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيل الجديد: ننتظر نتائج مغايرة في انتخابات كوردستان وأي تأجيل سيفجر تظاهرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-29T17:40:44+0000
الجيل الجديد: ننتظر نتائج مغايرة في انتخابات كوردستان وأي تأجيل سيفجر تظاهرات

شفق نيوز/ رأى رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الأحد، أن انتخابات برلمان الاقليم المقبلة ستفرز عن نتائج مختلفة عن سابقاتها، والمقرر إقامتها في تشرين الأول أكتوبر من العام الحالي.

وقال عبد الواحد في مؤتمر صحفي في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة تماما عن الانتخابات السابقة التي جرت خلال 31 عاماً، وذلك بسبب موقف الأمم المتحدة منها، واعلان مراقبتها للعملية الديمقراطية في العراق وكوردستان لمدة عام آخر".

وأضاف هناك "توجهات حثيثة من المجتمع الدولي بمتابعة الأوضاع في الإقليم، وخير دليل على هذا هو متابعة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق لأوضاع الإقليم وعقد اجتماع مع جميع الأطراف الكوردية والتهيئة لاجتماع آخر لمناقشة القرارات المتعلقة بالانتخابات والوضع السياسي الراهن في كوردستان، فلهذا يتطلب من مواطني الاقليم متابعة هذه الأحداث بجدية".

وبين عبد الواحد أن "مراقبة الأمم المتحدة للانتخابات تشرين السابقة انعكس ايجابا على نتائج الانتخابات وانتجت وجوها جديدة".

وأضاف أن قوى كوردية لديها النية باقامة مظاهرات واسعة في حال تم تأجيل الانتخابات لأجل بعيد".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اجتمعت مع ممثلي الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، وبحثت تهيئة الأجواء لانتخابات برلمان كوردستان، وتشكيل الحكومة العراقية.

related

تظاهرة ضد السياسي ورجل الاعمال شاسوار عبد الواحد بالسليمانية

Date: 2022-05-25 10:05:03
تظاهرة ضد السياسي ورجل الاعمال شاسوار عبد الواحد بالسليمانية

محكمة السليمانية تصدر امرا باعتقال شاسوار عبد الواحد بتهمة "56"

Date: 2019-07-28 23:08:01
محكمة السليمانية تصدر امرا باعتقال شاسوار عبد الواحد بتهمة "56"

استدعاء زعيم "حراك الجيل الجديد" بقضية اختلاس اموال آلاف الاشخاص بالسليمانية

Date: 2019-09-11 09:04:40
استدعاء زعيم "حراك الجيل الجديد" بقضية اختلاس اموال آلاف الاشخاص بالسليمانية

”اجراءات رادعة“ بانتظار شاسوار عبد الواحد بسبب ديون بقرابة 60 مليون دولار

Date: 2020-05-02 21:32:29
”اجراءات رادعة“ بانتظار شاسوار عبد الواحد بسبب ديون بقرابة 60 مليون دولار

اندلاع حريق في مستشفى بدهوك والدفاع المدني يخلي المرضى والعاملين

Date: 2019-08-05 13:11:39
اندلاع حريق في مستشفى بدهوك والدفاع المدني يخلي المرضى والعاملين

رئيس اقليم كوردستان قلق من استهدافات المتظاهرين بالعراق ويدعو لوضع حد لها

Date: 2021-05-11 12:55:37
رئيس اقليم كوردستان قلق من استهدافات المتظاهرين بالعراق ويدعو لوضع حد لها

كوردستان تغلق معبر باشماخ الحدودي مع إيران بعد أزمة الدراويش

Date: 2020-07-09 17:49:39
كوردستان تغلق معبر باشماخ الحدودي مع إيران بعد أزمة الدراويش

داخلية كوردستان تعلن قرارات جديدة تخص حظر التجوال

Date: 2020-04-06 18:03:56
داخلية كوردستان تعلن قرارات جديدة تخص حظر التجوال