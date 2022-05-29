الجيل الجديد: ننتظر نتائج مغايرة في انتخابات كوردستان وأي تأجيل سيفجر تظاهرات

شفق نيوز/ رأى رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الأحد، أن انتخابات برلمان الاقليم المقبلة ستفرز عن نتائج مختلفة عن سابقاتها، والمقرر إقامتها في تشرين الأول أكتوبر من العام الحالي.

وقال عبد الواحد في مؤتمر صحفي في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة تماما عن الانتخابات السابقة التي جرت خلال 31 عاماً، وذلك بسبب موقف الأمم المتحدة منها، واعلان مراقبتها للعملية الديمقراطية في العراق وكوردستان لمدة عام آخر".

وأضاف هناك "توجهات حثيثة من المجتمع الدولي بمتابعة الأوضاع في الإقليم، وخير دليل على هذا هو متابعة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق لأوضاع الإقليم وعقد اجتماع مع جميع الأطراف الكوردية والتهيئة لاجتماع آخر لمناقشة القرارات المتعلقة بالانتخابات والوضع السياسي الراهن في كوردستان، فلهذا يتطلب من مواطني الاقليم متابعة هذه الأحداث بجدية".

وبين عبد الواحد أن "مراقبة الأمم المتحدة للانتخابات تشرين السابقة انعكس ايجابا على نتائج الانتخابات وانتجت وجوها جديدة".

وأضاف أن قوى كوردية لديها النية باقامة مظاهرات واسعة في حال تم تأجيل الانتخابات لأجل بعيد".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اجتمعت مع ممثلي الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، وبحثت تهيئة الأجواء لانتخابات برلمان كوردستان، وتشكيل الحكومة العراقية.