الجيل الجديد: الخميس موعد توقيع الاتفاق مع الاتحاد الكوردستاني

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، يوم الثلاثاء، أن حركته صادقت على الاتفاق السياسي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما أشار إلى أن توقيع الاتفاق سيتم يوم الخميس، معتبراً أنه سيمثل "نقطة تحول" في المشهد السياسي بالإقليم.

وقال عبد الواحد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المجلس السياسي الجديد لحركة الجيل الجديد، وبحضور أعضاء برلمان إقليم كوردستان، صادق اليوم على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأضاف أن "هذه الخطوة تمثل رداً على الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات داخل الحركة أو انسحاب بعض أعضاء البرلمان منها"، مؤكداً أن "جميع أعضاء الحركة متماسكون ويقفون صفاً واحداً".

وأشار إلى أن "الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني سيُوقع رسمياً يوم الخميس المقبل"، مبيناً أن "ذلك اليوم سيكون محطة مفصلية ستسهم في تغيير موازين القوى السياسية في إقليم كوردستان".

وفي جانب آخر، كشف عبد الواحد عن اجتماعه، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، لبحث ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، موضحاً أن رئيس الوزراء أبلغه بأن "موظفي الإقليم ستكون أوضاعهم مماثلة لأوضاع موظفي الدولة العراقية فيما يتعلق بالرواتب".