الجيش الإيراني يتبنى استهداف مطار أربيل بصواريخ أرض–أرض

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان بصواريخ أرض–أرض.

وجاء في بيان للجيش الإيراني: "أعلنت العلاقات العامة للجيش، في البيان رقم (42)، أن القوات المسلحة الإيرانية واصلت عملياتها صباح اليوم، مستهدفة مواقع تجمع القوات الأميركية، إضافة إلى مجموعات انفصالية مدعومة من الكيان الإسرائيلي داخل مطار أربيل، باستخدام صواريخ أرض–أرض"، على حد قوله.

وادعى أن "المنطقة المستهدفة تُعد من المراكز المهمة للدعم والقيادة العملياتية للقوات الأميركية، وتضم مجموعة واسعة من المعدات والأنظمة العسكرية، كما تُستخدم كمقر لتلك المجموعات التي تُتهم بالمسؤولية عن زعزعة الأمن في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية لإيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، مقتل ستة من عناصرها وإصابة 30 آخرين جراء قصف بستة صواريخ باليستية إيرانية استهدف مقر الفرقة السابعة مشاة التابعة للمنطقة الأولى، بالإضافة إلى وحدات من الفرقة الخامسة مشاة ضمن حدود إدارة منطقة "سوران" المستقلة شمالي محافظة أربيل.

من جهته، أعلن فصيل "أولياء الدم" المنضوي ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة العراقية"، الثلاثاء، تنفيذ 136 عملية خلال 22 يوماً، تركزت الحصة الأكبر منها في إقليم كوردستان، إلى جانب هجمات في سوريا والأردن ودول خليجية.

وبحسب إنفوغراف صدر عن الفصيل، فقد توزعت العمليات بواقع 55 عملية استهدفت القواعد الأميركية في إقليم كوردستان، و31 عملية طالت قاعدة فكتوريا في بغداد، إضافة إلى عملية استطلاع جوي للسفارة الأميركية في بغداد.

كما أظهر الإنفوغراف تنفيذ 11 عملية في سوريا، و19 عملية في الأردن، إلى جانب 11 عملية في السعودية و8 عمليات في الكويت، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت مساء الثلاثاء، عن ضرب 23 هدفاً داخل الأراضي العراقية وخارجها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت "المقاومة" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 23 عملية "استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

ولم تحدد "المقاومة" طبيعة الأهداف التي ضربتها أو مناطق تواجدها.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.