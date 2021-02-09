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الجيش الألماني ينسّق مع أربيل لإصلاح وزارة البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-09T16:33:25+0000
الجيش الألماني ينسّق مع أربيل لإصلاح وزارة البيشمركة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الألماني، يوم الثلاثاء، أن برلين ستواصل التعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة، مشيراً إلى رغبته بزيادة دوره في عملية الإصلاح العسكري لوزارة البيشمركة.

جاء ذلك على لسان المستشار العسكري للقوات الألمانية الكولونيل جورج خلال لقائه وزير البيشمركة شورش اسماعيل في مقر الوزارة بأربيل.

وقال اسماعيل، وفق بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مساعدات وتنسيق الجانب العسكري الالماني موضع تقدير كبير واهمية بالغة في رفع القدرات العلمية لقوات البيشمركة".

وأضاف أن "استمرار تعاون القوات الالمانية مع قوات البيشمركة تبعد أمن واستقرار المنطقة من مخاطر وتهديدات الارهاب وارهابيي داعش".

من جانبه، عبر المستشار العسكري الالماني عن سعادته بسير الاصلاح في وزارة البيشمركة، مضيفا أن مشاركة الجيش الألماني في هذا الملف دون مستوى الطموح و"سنوسع ونحسن تعاوننا وتنسيقنا".

واضاف البيان ان الاجتماع اكد على الاخذ بنظر الاهتمام المرحلة التي تمر بها المنطقة بترسيخ العلاقات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، مبينا ان هذا الامر سيسفر عن هزيمة الارهاب والارهابيين. 

ونوه البيان الى ان الجانبين كانت لهما وجهات نظر متطابقة بشأن الاراء حول مسألة تحسين حياة ومعيشة قوات البيشمركة عن طريق الاصلاح والتعاون اللوجستي والعسكري والاستشاري المستمر لقوات التحالف.

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