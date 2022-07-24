الجيش التركي يُقيم نقطية عسكرية جديدة شمالي دهوك

شفق نيوز/ أقام الجيش التركي نقطة عسكرية جديدة في حدود قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، وفقا لما ذكره شهود عيان اليوم الأحد

وأفاد أحد الشهود لوكالة شفق نيوز، ان النقطة العسكرية التركية الجديدة تطل على قرية (سكيرى، وسركلى، ومجمع كوانى) بناحية ديرلوك في قضاء العمادية.

ويمتلك الجيش التركي عدة معسكرات في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان تتمركز بها قواته بعضها أنشأها منذ تسعينيات القرن المنصرم، ففي محافظة دهوك توجد ثلاثة معسكرات وهي: "بامرني، وسيري، والعمادية"، وفي إدارة منطقة زاخو المستقلة يمتلك أربعة معسكرات كالاتي: "بيكوفا، و كربي، و كاني ماسي، و وادي زاخو" إضافة إلى العشرات من النقاط.

ويواصل الجيش التركي عملياته العسكرية على الرغم من الهجوم الذي شنته مدفعيته على منتجع سياحي في إدارة منطقة زاخو المستقلة يوم الأربعاء الماضي وسقوط 9 ضحايا من السيّاح العراقيين وإصابة عدد منهم بينهم نساء وأطفال جراء ذلك القصف مما دفع بغداد إلى التنديد الشديد وتقديم مذكرة احتجاج إلى السفير التركي لديها علي رضا كوناي.

ووجه رئيس المجلس النواب محمد الحلبوسي في جلسة خاصة عقدها أمس السبت بتشكيل لجنة نيابية مكونة من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية لمواكبة الجهد الحكومي في قضية القصف التركي.

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة "الاعتداءات التركية".

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وقدم وزير الخارجية فؤاد حسين وزير الخارجية شرحا عن حيثيات الهجوم الذي طال قرية برخ التابعة لمدينة زاخو يوم الأربعاء الماضي، مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين.

واستعرض حسين في حديثه طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ ان تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين، لافتا الى وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلو مترات، منوها الى تسجيل أكثر من 22 الف و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم ادراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة الى مجلس الامن الدولي تجاه تركيا.

كما لفت الوزير الى أن مجلس الامن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما ان الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية.

وأشار الى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة أن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة الى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق، مبينا ان الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد.

وتضمنت الجلسة تقديم إيضاحات من قبل جمعة عناد وزير الدفاع والقادة رئيس اركان الجيش ونائب رئيس العمليات المشتركة عن التجاوزات التركية ووجود عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل العراق وعن طبيعة المناطق الوعرة التي يتواجد فيها عناصره المسلحين، فضلا عن تقديم شرح عن ملابسات قصف منطقة برخ السياحية من قبل القوات التركية خاصة بعد زيارة وفد حكومي عسكري الى المنطقة، بالإضافة الى المطالبة بتعزيز القدرات العسكرية العراقية بشكل يترقى مع مستوى التحديات الراهنة.