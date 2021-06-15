سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة داخل حدود إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-15T13:18:03+0000
الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة داخل حدود إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أنشأ الجيش التركي يوم الثلاثاء نقطة عسكرية جديدة داخل حدود إقليم كوردستان في خضم حربه ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وقال مصدر أمني مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي أقام نقطة عسكرية في موقع مطل على قرية هرور بناحية كاني ماسي في محافظة دهوك".

وأوضح أن "قوة عسكرية تركية تمركزت في جبل كفوكا كزي المطل على قرية هرور"، موضحا أن "النقطة العسكرية الجديدة للجيش التركي هي الثانية ضمن حدود قرية هرور بعد نقطة مرتفعات كفر سور وذلك لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني".

وكثف الجيش التركي هجمات البرية وتوغله في حدود إقليم كوردستان خلال الأشهر الأخيرة لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وألحق الصراع بين الجانبين خسائر فادحة لسكان المناطق الحدودية ودفع الكثير منهم لترك قراهم والنزوح صوب مناطق أكثر أمنا.

related

حكومة كوردستان توجه خطاباً رسمياً لتركيا لإيقاف قطع الأشجار في الإقليم

Date: 2021-05-31 20:36:41
حكومة كوردستان توجه خطاباً رسمياً لتركيا لإيقاف قطع الأشجار في الإقليم

سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

Date: 2020-10-01 11:55:56
سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

تركيا تعترض على طوابع إقليم كوردستان بشأن زيارة البابا

Date: 2021-03-10 11:31:39
تركيا تعترض على طوابع إقليم كوردستان بشأن زيارة البابا

قصف وانزال جوي تركي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

Date: 2021-02-10 08:02:57
قصف وانزال جوي تركي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان

Date: 2019-10-05 10:37:28
تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان

انخفاض الواردات التركية الى كوردستان بنحو 500 مليون دولار

Date: 2019-12-29 11:28:33
انخفاض الواردات التركية الى كوردستان بنحو 500 مليون دولار

اقليم كوردستان يوقف دخول الكروبات السياحية الى اراضيه

Date: 2020-02-26 10:14:43
اقليم كوردستان يوقف دخول الكروبات السياحية الى اراضيه

برلمان اقليم كوردستان يعلن رسميا جلسة يوم الاربعاء لمنح الثقة لمسرور بارزاني وحكومته

Date: 2019-07-08 11:39:59
برلمان اقليم كوردستان يعلن رسميا جلسة يوم الاربعاء لمنح الثقة لمسرور بارزاني وحكومته