الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة داخل حدود إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أنشأ الجيش التركي يوم الثلاثاء نقطة عسكرية جديدة داخل حدود إقليم كوردستان في خضم حربه ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وقال مصدر أمني مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي أقام نقطة عسكرية في موقع مطل على قرية هرور بناحية كاني ماسي في محافظة دهوك".

وأوضح أن "قوة عسكرية تركية تمركزت في جبل كفوكا كزي المطل على قرية هرور"، موضحا أن "النقطة العسكرية الجديدة للجيش التركي هي الثانية ضمن حدود قرية هرور بعد نقطة مرتفعات كفر سور وذلك لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني".

وكثف الجيش التركي هجمات البرية وتوغله في حدود إقليم كوردستان خلال الأشهر الأخيرة لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وألحق الصراع بين الجانبين خسائر فادحة لسكان المناطق الحدودية ودفع الكثير منهم لترك قراهم والنزوح صوب مناطق أكثر أمنا.