الجيش التركي يقطع الاشجار في إقليم كوردستان ويبيعها حطاباً على السكان

شفق نيوز/ كشف هاشم كولي مختار قرية "كشاني" الواقعة شمال ناحية "باتيفا" بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك يوم السبت ان الجنود الاتراك المتمركزين في اطراف القرية يقومون بقطع الاشجار الطبيعية، ويبيعونها على مواطني المنطقة لاستخدامها في اغراض التدفئة مع إنخفاض درجات الحرارة.

واوضح هاشم كولي لوكالة شفق نيوز ان قريته اخليت من ساكنيها منذ صيف العام الحالي جراء الاشتباكات بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني.

واضاف ان هذه الاشتباكات والقصف التركي المدفعي والجوي على المنطقة خاصة بعد ان تمركزت قوات تركية على التلال المطلة على قرية كشاني ووضع نقاط عسكرية عليها تسببت بالحاق خسائر مادية كبيرة بممتلكات ومزارع المواطنين.

ويشن التركي هجمات برية وجوية ومدفعية مكثفة على المناطق الحدودية بإقليم كوردستان منذ حزيران/يونيو الماضي، ما خلف خسائر بشرية ومادية.

وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا والذين ينشطون في تلك المناطق الوعرة.