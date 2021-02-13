سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش التركي يقتل عنصرين من حزب العمال في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-13T09:00:37+0000
الجيش التركي يقتل عنصرين من حزب العمال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، عن مقتل اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الجيش التركي قتل اثنين من عناصر حزب العمال في منطقة كارة بإقليم كوردستان، ضمن عملية "مخلب النسر 2"، مؤكدة استمرارها بالعملية لتدمير أوكار الحزب.

ويوم أمس الجمعة، أكدت الرئاسة التركية، أن عملية "مخلب النسر2" جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم، دعت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة التركية إلى احترام السيادة العراقية، على خلفية العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها مطلعة على التقارير الإخبارية الخاصة بالعمليات العسكرية التركية  التي تجري داخل أراضي إقليم كوردستان، مطالبة بأن "أي أنشطة عسكرية داخل العراق يجب أن تراعي احترام سيادة الأراضي العراقية".

related

بارزاني يبلغ تركيا رفض اقليم كوردستان لتواجد الـpkk في سنجار وباقي المناطق

Date: 2019-11-28 13:39:10
بارزاني يبلغ تركيا رفض اقليم كوردستان لتواجد الـpkk في سنجار وباقي المناطق

حزب العمال يحشد الكورد قاطبة للتصدي للهجوم التركي على اقليم كوردستان

Date: 2020-06-17 21:36:07
حزب العمال يحشد الكورد قاطبة للتصدي للهجوم التركي على اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني يزور تركيا.. اردوغان: سأستقبله كضيف خاص

Date: 2019-06-21 09:18:33
نيجيرفان بارزاني يزور تركيا.. اردوغان: سأستقبله كضيف خاص

الادعاء العام التركي يفتح تحقيقا بحادثة الاعتداء على السائحين من اقليم كوردستان

Date: 2019-07-22 09:00:27
الادعاء العام التركي يفتح تحقيقا بحادثة الاعتداء على السائحين من اقليم كوردستان

تركيا تقدم تسهيلات لسكان اقليم كوردستان: الفيزا تصدر بيوم واحد

Date: 2020-08-23 12:47:20
تركيا تقدم تسهيلات لسكان اقليم كوردستان: الفيزا تصدر بيوم واحد

الشيوعي الكوردستاني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف العملية العسكرية التركية في الإقليم

Date: 2021-02-13 06:48:32
الشيوعي الكوردستاني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف العملية العسكرية التركية في الإقليم

سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان

Date: 2019-08-29 17:38:01
سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان

وسائل اعلام مقربة من PKK: اسقاط طائرتين تركيتين في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-01 12:01:46
وسائل اعلام مقربة من PKK: اسقاط طائرتين تركيتين في اقليم كوردستان