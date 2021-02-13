الجيش التركي يقتل عنصرين من حزب العمال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، عن مقتل اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الجيش التركي قتل اثنين من عناصر حزب العمال في منطقة كارة بإقليم كوردستان، ضمن عملية "مخلب النسر 2"، مؤكدة استمرارها بالعملية لتدمير أوكار الحزب.

ويوم أمس الجمعة، أكدت الرئاسة التركية، أن عملية "مخلب النسر2" جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم، دعت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة التركية إلى احترام السيادة العراقية، على خلفية العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها مطلعة على التقارير الإخبارية الخاصة بالعمليات العسكرية التركية التي تجري داخل أراضي إقليم كوردستان، مطالبة بأن "أي أنشطة عسكرية داخل العراق يجب أن تراعي احترام سيادة الأراضي العراقية".