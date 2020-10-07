الجيش التركي يقتحم قرية في دهوك ويحتجز عدداً من سكانها

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بأن العشرات من الجنود الأتراك اقتحموا يوم الأربعاء قرية حدودية في محافظة دهوك واحتجزوا عدداً من سكانها لعدة ساعات.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من ١٠٠ جندي تركي اقتحموا قرية ريسي شمالي ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو".

وأوضح الشهود أن "الجنود الأتراك قامو بتفتيش منازل أهالي القرية بحثاً عن عناصر حزب العمال الكوردستاني، كما نصبوا نقاط تفتيش على طريق القرية".

وأضاف الشهود أن "الجنود الأتراك احتجزوا عدداً من سكان القرية لعدة ساعات قبل أن يسمحوا لهم بالعودة لمنازلهم بعد استجوابهم".

يذكر ان معظم سكان قرية ريسي التابعة لناحية باتيفا قد هجروها منذ أن كثفت أنقرة عملياتها العسكرية في المنطقة منتصف حزيران/يونيو الماضي، إلا أن فلاحي هذه القرية يتفقدون مزارعهم من حين الى آخر.



