الجيش التركي يضبط مغارة معبأة بأسلحة لـ"العُمّاليين" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الجيش التركي، مساء السبت، ضبط أسلحة وذخائر عائدة لحزب العمال الكوردستاني، داخل مغارة بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة الدفاع التركية، في بيان لها أن "قواتها رصدت مغارة عائدة لحزب العمال الكوردستاني، أثناء أعمال تمشيط في منطقة عملية (المخلب – القفل)".

وأوضحت الوزارة، أن "القوات المشاركة في التمشيط ضبطت داخل المغارة العديد من الأسلحة والذخائر ومستلزمات معيشية، وتخلصت منها".

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني، في مناطق متينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمالي إقليم كوردستان العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكوردستاني، الذي تقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول عدة في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل شمالي إقليم كوردستان العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.