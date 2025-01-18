الجيش التركي يضبط مغارة معبأة بأسلحة لـ"العُمّاليين" في إقليم كوردستان
شفق نيوز/ أعلن الجيش التركي، مساء السبت، ضبط أسلحة
وذخائر عائدة لحزب العمال الكوردستاني، داخل مغارة بمنطقة عملية "المخلب -
القفل" شمالي إقليم كوردستان العراق.
وذكرت الوزارة الدفاع التركية، في بيان لها أن "قواتها
رصدت مغارة عائدة لحزب العمال الكوردستاني، أثناء أعمال تمشيط في منطقة عملية (المخلب
– القفل)".
وأوضحت الوزارة، أن "القوات المشاركة في التمشيط
ضبطت داخل المغارة العديد من الأسلحة والذخائر ومستلزمات معيشية، وتخلصت منها".
وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية
"المخلب ـ القفل" ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني، في مناطق
متينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمالي إقليم كوردستان العراق.
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكوردستاني، الذي
تقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول عدة في المنطقة بينها سوريا والعراق
وإيران.
ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل شمالي إقليم كوردستان
العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.