الجيش التركي يضبط أسلحة ومعدات لحزب العمال الكوردستاني في العراق
شفق
نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال
الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" في إقليم كوردستان.
وقالت
الوزارة في بيان، إن قواتها رصدت مغارة لعناصر حزب العمال أثناء أعمال تمشيط
بمنطقة عملية "المخلب - القفل"، وضبطت بداخلها العديد من الأسلحة
والذخائر ومستلزمات معيشية قبل أن تتلفها، بالإضافة إلى معدات إلكترونية
وكهربائية.
وفي
17 نيسان/ أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل"
ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في
إقليم كوردستان.