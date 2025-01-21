الجيش التركي يضبط أسلحة ومعدات لحزب العمال الكوردستاني في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان، إن قواتها رصدت مغارة لعناصر حزب العمال أثناء أعمال تمشيط بمنطقة عملية "المخلب - القفل"، وضبطت بداخلها العديد من الأسلحة والذخائر ومستلزمات معيشية قبل أن تتلفها، بالإضافة إلى معدات إلكترونية وكهربائية.​​​​​​​

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.