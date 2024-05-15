الجيش التركي يشيد قاعدة عسكرية جديدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان من قرية كيستة التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك، يوم الأربعاء، بأن الجيش التركي يقوم حاليا ببناء قاعدة عسكرية جديدة في تل "ردي" المطل على القرية ضمن إقليم كوردستان.

وقال أحد الشهود، لوكالة شفق نيوز، إن "الآليات العسكرية التركية تعمل ليلاً ونهاراً في هذا الموقع منذ أسبوعين وتهبط الطائرات الهليكوبتر بين الحين والآخر".

وأضاف أن "أهالي القرية لا يتمكنون من مغادرتها ولا يستطيعون تربية مواشيهم أو الاعتناء بمزارعهم بسبب تواجد الجيش التركي في نقاط قريبة من القرية".

يذكر أن الجيش التركي، قد أقام عشرات النقاط العسكرية في مناطق استراتيجية في مناطق بقضاء العمادية شمالي دهوك، وذلك لمطاردة عناصر حزب العمال الكوردستاني المتواجد في المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي.