الجيش التركي يشن هجمات شديدة بأسلحة ثقيلة ضد "العماليين" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الاثنين، بأن القوات التركية شنت منذ مساء أمس سلسلة هجمات شديدة على مواقع حزب العمال الكوردستاني في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات التركية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، نفذت سلسلة من الهجمات الشديدة على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في محيط عدد من القرى على سفح جبليّ متين وكارة في قضاء العمادية شمالي دهوك".

وأضاف أن "العمليات العسكرية التركية بدأت في الساعة 11 مساء يوم أمس حيث استخدمت طائرات هليكوبتر وأسلحة ثقيلة بالقرب من قرى برجي وبلافة وكوهرزي على سفح جبل متين، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تم توجيه ضربات بواسطة طائرات مسيرة على قريتي مزي وكفنة مزي في منطقة بري كاري على سفح جبل كارة".

وتابع المصدر "في صباح هذا اليوم الاثنين قامت الطائرات التركية بقصف وادي ديريشي وقمم في جبل كارة إضافة إلى مناطق متفرقة بين قريتي بليجانكي وهافندكا".