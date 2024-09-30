الجيش التركي يسقط طائرة مسيرة "عُمّالية" شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن القوات التركية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مجمع كونا التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيرة كانت جزءا من خطة تهدف الى ضرب نقطة عسكرية تابعة للجيش التركي متمركزة في جبل متين وهي منطقة تشهد تواجداً عسكرياً مكثفاً".

وأوضح المصدر، أن القوات التركية رصدت الطائرة قبل وصولها الى هدفها حيث تمكنت من اسقاطها بنجاح دون أن تتسبب في أي أضرار مادية أو إصابات بين المدنيين في المنطقة.